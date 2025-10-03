Slušaj vest

Legendarni šapnski teniser Rafael Nadal  proglašen je počasnim doktorom Univerziteta u Salamanki, jedne od najstarijih i najcenjenijih obrazovnih institucija u zemlji.

Ovim činom Nadal je ušao u istoriju, jer je postao prvi sportista kojem je dodeljena titula "doctor honoris causa" na ovom univerzitetu.

Slavni teniser se oglasio i na društvenim mrežama.

"Ponos, zahvalnost i sreća. Velika je čast biti prvi sportista koji je proglašen za doktora honoris causa ovog univerziteta, koji je ostavio tako dubok trag u kulturi, društvu i mišljenju Španije. Hvala Univerzitetu u Salamanki i celom gradu na ukazanoj ljubavi i podršci. Ovaj dan će me zauvek pratiti i podsticati da nastavim da budem veran vrednostima koje me je sport naučio. Hvala vam od srca!".

