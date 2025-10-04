Rubljov ispao iz mastersa u Šangaju

Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo mastersa u Šangaju, pošto je u drugom kolu pobedio 76. igrača sveta Francuza Valantena Rojea posle dva seta, 6:4, 6:4.

Meč je trajao sat i 39 minuta.

Zverev je dva puta uzeo servis francuskom teniseru, dok Roje nije osvojio nijedan brejk.

Zverev će u trećem kolu igrati protiv 54. tenisera sveta Francuza Artura Rinderkneša, koji je u drugom kolu pobedio 34. igrača sveta Amerikanca Aleksa Mikelsena posle dva seta, 6:3, 6:4.

Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio 45. igrača sveta Argentinca Kamila Uga Karabeljija posle dva seta, 6:4, 6:2.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

De Minor je tri puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok Karabelji nije osvojio nijedan brejk.

De Minor će u trećem kolu igrati protiv 66. tenisera sveta Poljaka Kamila Majhšaka, koji je u drugom kolu pobedio 32. igrača sveta Amerikanca Brendona Nakašimu posle dva seta, 6:4, 6:0.

Deveti teniser sveta Italijan Lorenco Muzeti plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio 62. igrača sveta Argentinca Fransiska Komesanu posle dva seta, 6:4, 6:0.

Meč je trajao sat i 28 minuta.

Muzeti je četiri puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok Komesana nije osvojio nijedan brejk.

Muzeti će u trećem kolu igrati protiv 29. tenisera sveta Italijana Lučana Darderija, koji je u drugom kolu pobedio 121. igrača sveta Kineza Junčaoketea Bua posle dva seta, 6:4, 6:4.

Ruski teniser Andrej Rubljov nije uspeo da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubio od 173. igrača sveta Japanca Jošihita Nišioke posle tri seta, 6:2, 1:6, 4:6.

Meč je trajao sat i 49 minuta.

Rubljov, 14. igrač sveta, uzeo je dva puta servis japanskom teniseru, dok je Nišioka osvojio tri brejka.

Nišioka će u trećem kolu igrati protiv 41. tenisera sveta Španca Haumea Munara, koji je u drugom kolu pobedio 22. igrača sveta Italijana Flavija Kobolija.

U treće kolo nije uspeo da se plasira ni 16. teniser sveta Čeh Jakub Menšik, pošto je u drugom kolu izgubio od 81. igrača sveta Holanđanina Jespera de Jonga posle tri seta, 6:4, 6:7, 4:6.

Plasman u treće kolo su ostvarili još i Kanađani Feliks Ože-Alijasim i Denis Šapovalov, Čeh Jirži Lehečka, Britanac Kameron Nori, Španac Alehandro Davidovič Fokina i Amerikanac Lerner Tijen.

