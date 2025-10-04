Slušaj vest

Deniz je na svom Instagramu objavila zajedničku sliku nastalu nakon intervjua koji je radila sa Vasom Micićem, a uz fotografiju je kratko, ali vrlo efektno poručila:

- Još uvek si naš MVP!

Deniz Askoj
Deniz Askoj Foto: PrintscreenInstagram

Njih dvoje znaju se iz perioda koji je Vasa proveo u Turskoj, gde je ostavio dubok trag igrajući za Efes, a prelepa Deniz nikada nije krila koliko joj je srpski as prirastao srcu. Tako je nedavno i javno pokazala svoje nezadovoljstvo kada je umesto Turske, Micić izabrao Hapoel iz Teel Aviva.

Deniz Aksoj Foto: Printskrin/Instagram

Lepa novinarka poznata je po svom besprekornom stilu, harizmi i načinu na koji razgovara sa najvećim zvezdama Evrolige, a njen svaki intervju postaje hit na mrežama.

