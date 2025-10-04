Atraktivna turska novinarka Deniz Aksoj, koju mnogi nazivaju najlepšom voditeljkom Evrolige, ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti.
"JOŠ UVEK MOJ MVP"! Brutalna turska novinarka pati za Vasom Micićem! Objavila sliku sa srpskim košarkašem i izazvala buru na društvenim mrežama... (FOTO)
Deniz je na svom Instagramu objavila zajedničku sliku nastalu nakon intervjua koji je radila sa Vasom Micićem, a uz fotografiju je kratko, ali vrlo efektno poručila:
- Još uvek si naš MVP!
Deniz Askoj Foto: PrintscreenInstagram
Njih dvoje znaju se iz perioda koji je Vasa proveo u Turskoj, gde je ostavio dubok trag igrajući za Efes, a prelepa Deniz nikada nije krila koliko joj je srpski as prirastao srcu. Tako je nedavno i javno pokazala svoje nezadovoljstvo kada je umesto Turske, Micić izabrao Hapoel iz Teel Aviva.
Deniz Aksoj Foto: Printskrin/Instagram
Lepa novinarka poznata je po svom besprekornom stilu, harizmi i načinu na koji razgovara sa najvećim zvezdama Evrolige, a njen svaki intervju postaje hit na mrežama.
