Nedavno razvedena bivša teniserka objavila je na Instagramu niz fotografija sa plaže koje su momentalno zapalile mreže.

Na slikama, Ana pozira u zavodljivom kupaćem kostimu, nasmejana i opuštena, dok iza nje blista more i plavo nebo. Uz seriju vrelih fotografija dodala je i kratak opis koji sve govori:

"Leto koje nema kraj".

Komentari su se odmah nizali - mnogi su je obasuli komplimentima, a pojedini fanovi nisu krili iznenađenje njenim savršenim izgledom i pozitivnom energijom posle razvoda.

"Ana izgleda bolje nego ikad!", "Raspoložena, nasmejana, kao da joj je tek 25!" – samo su neki od komentara oduševljenih pratilaca.

Čini se da Ana posle razvoda bukvalno blista, uživa u slobodi i pokazuje da zna kako da život pretvori u letovanje bez kraja.

S druge strane, njen bivši suprug Bastijan ove dane provodi u hladnijim krajevima, okružen planinama.