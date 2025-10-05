HLADNI OKTOBAR I VRELA ANA! Ivanovićeva se skinula i pokazala da za nju leto još traje! Fanovi odlepili za fotkama sveže razvedene teniserke... (FOTO)
Nedavno razvedena bivša teniserka objavila je na Instagramu niz fotografija sa plaže koje su momentalno zapalile mreže.
Na slikama, Ana pozira u zavodljivom kupaćem kostimu, nasmejana i opuštena, dok iza nje blista more i plavo nebo. Uz seriju vrelih fotografija dodala je i kratak opis koji sve govori:
"Leto koje nema kraj".
Komentari su se odmah nizali - mnogi su je obasuli komplimentima, a pojedini fanovi nisu krili iznenađenje njenim savršenim izgledom i pozitivnom energijom posle razvoda.
"Ana izgleda bolje nego ikad!", "Raspoložena, nasmejana, kao da joj je tek 25!" – samo su neki od komentara oduševljenih pratilaca.
Čini se da Ana posle razvoda bukvalno blista, uživa u slobodi i pokazuje da zna kako da život pretvori u letovanje bez kraja.
S druge strane, njen bivši suprug Bastijan ove dane provodi u hladnijim krajevima, okružen planinama.