Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom u dva seta pobedio Marina Čilića, Novak Đoković će u trećoj rundi igrati protiv Nemca Janika Hanfmana.

Hanfman je do trećeg kola stigao kao kvalifikant, a obezbedio je skok na ATP listi od minimum 17 mesta odnosno sa 150. pozicije na 133.

Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Đoković i Hanfman će igrati u nedelju, a njihov meč bi trebalo da počne oko 12.30 časova po vremenu u Srbiji.

Prema kladionicama, Đoković je apsolutni favorit na ovom meču te je kvota na njegovu pobedu 1.10, dok se trijumf Hanfmana 6.80.