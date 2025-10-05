Srbin je apsolutni favorit.
Tenis
NOVAK DANAS PONOVO IZLAZI NA TEREN! Protiv ovog tenisera je igrao samo jednom u životu, pogledajte kakve šanse ima Nemac protiv Đokovića!
Slušaj vest
Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom u dva seta pobedio Marina Čilića, Novak Đoković će u trećoj rundi igrati protiv Nemca Janika Hanfmana.
Hanfman je do trećeg kola stigao kao kvalifikant, a obezbedio je skok na ATP listi od minimum 17 mesta odnosno sa 150. pozicije na 133.
Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Đoković i Hanfman će igrati u nedelju, a njihov meč bi trebalo da počne oko 12.30 časova po vremenu u Srbiji.
Prema kladionicama, Đoković je apsolutni favorit na ovom meču te je kvota na njegovu pobedu 1.10, dok se trijumf Hanfmana 6.80.
Reaguj
Komentariši