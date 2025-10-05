Slušaj vest

Nakon što je u prvom kolu bio slobodan, a u drugom u dva seta pobedio Marina Čilića, Novak Đoković će u trećoj rundi igrati protiv Nemca Janika Hanfmana.

Hanfman je do trećeg kola stigao kao kvalifikant, a obezbedio je skok na ATP listi od minimum 17 mesta odnosno sa 150. pozicije na 133.

Novak Đoković pobedio Marina Čilića Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

Đoković i Hanfman će igrati u nedelju, a njihov meč bi trebalo da počne oko 12.30 časova po vremenu u Srbiji.

Prema kladionicama, Đoković je apsolutni favorit na ovom meču te je kvota na njegovu pobedu 1.10, dok se trijumf Hanfmana 6.80.

Novak Đoković viče na trenere, pa se pozdravlja sa Čilićem na mreži Izvor: Arena Sport