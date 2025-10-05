Slušaj vest

Poznata rancuska teniserka Osean Dodin našla se u centru pažnje sportske javnosti, ali ne zbog rezultata na terenu, već zbog odluke koju je donela tokom oporavka od povrede, podvrgla se operaciji povećanja grudi.

Za razliku od brojnih koleginica koje su u prošlosti smatrale da im bujniji dekolte otežava kretanje i performanse na terenu, Dodin je odlučila da postupi suprotno.

Francuskinja je otvoreno priznala da je duža pauza zbog povrede bila prilika da ostvari svoju ličnu želju i stavi fizički izgled ispred profesionalnih teniskih prioriteta.

- Morala sam na pauzu zbog povrede i odlučila sam da uradim ono što sam dugo želela, da povećam grudi. Nimalo me nije sramota, bolje sada nego da čekam kraj karijere i kasnije odem na operaciju. Moj hirurg mi je obećao da mi to neće smetati da igram. Za sada sve ide dobro - rekla je Dodin za RMC Sport.

Osean Dodin trenutno zauzima 363. mesto na WTA listi, daleko od svog najboljeg plasmana iz juna 2017. godine, kada je bila 46. teniserka sveta.

Povrede i oscilacije u formi uzele su danak, pa se Francuskinja poslednjih godina mučila da pronađe kontinuitet i vrati se među elitu.