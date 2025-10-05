"Uslovi su isti za svakog igrača - brutalni! Preko 80 odsto vlažnosti vazduha, iz dana u dan. Meni je, biološki, možda još teže da se nosim sa ovim uslovima. Ali, to je što je.Morao sam da se namučim danas, i te kako. Janik je igrao sjajan meč od samog starta. Jedan osrednji gem sa moje strane bio mu je dovoljan za brejk i set koji je osvojio. Bilo je više ovakvih mečeva u mojoj karijeri, gde sam pobedio, a da nisam bio bolji igrač već sam se samo držao u igri", izjavio je Đoković posle meča.