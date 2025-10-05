NOVAK SE ŽESTOKO NAMUČIO: Uslovi su brutalni, nisam bio bolji igrač, ali sam pobedio...
Novak Đoković prošao je kroz pakao na putu do osmine finala Mastersa u Šangaju. Srpski as pobedio je Janika Hafmana posle preokreta - 4:6, 7:5, 6:3.
Rival Đokoviću u narednom kolu biće Španac Munar koji je bio bolji od Nišioke.
Posle teško izvojevane pobede Đoković je izneo svoje impresije.
"Uslovi su isti za svakog igrača - brutalni! Preko 80 odsto vlažnosti vazduha, iz dana u dan. Meni je, biološki, možda još teže da se nosim sa ovim uslovima. Ali, to je što je.Morao sam da se namučim danas, i te kako. Janik je igrao sjajan meč od samog starta. Jedan osrednji gem sa moje strane bio mu je dovoljan za brejk i set koji je osvojio. Bilo je više ovakvih mečeva u mojoj karijeri, gde sam pobedio, a da nisam bio bolji igrač već sam se samo držao u igri", izjavio je Đoković posle meča.
U isto vreme, Novak je uživao na terenu, osećajući veliku podršku sa tribina, kao i uvek kada igra u Šangaju.
"Neverovatno je biti ovde i igrati pred strastvenom publikom. Pun stadion, jedan od najvećih i najboljih koje imamo u sportu. Ne mogu da tražim više od ovoga. Treća runda, skoro tri sata mukotrpne borbe sa 38 godina i celim stadionom koji skandira moje ime... Ovo je ostvarenje sna", zaključio je Đoković.