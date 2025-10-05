Italijanski teniser Janik Siner predao meč u Šangaju.
povreda
VELIKI ŠOK! Janik Siner se povukao, poznat i razlog njegove odluke u Šangaju!
Slušaj vest
Italijanski teniser Janik Siner predao je meč šesnaestine finala Šangaja Talonu Griksporu.
Razlog za predaju meča su grčevi koje je tokom 2. seta osetio Italijan.
Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia
Vidi galeriju
Pri rezultat 1:1 i 2:3 u gemovima, Italijan je morao da napusti teren.
Neće biti u mogućnosti da napadne trofej u Kini.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši