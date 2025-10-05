Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner predao je meč šesnaestine finala Šangaja Talonu Griksporu.

Razlog za predaju meča su grčevi koje je tokom 2. seta osetio Italijan.

Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Pri rezultat 1:1 i 2:3 u gemovima, Italijan je morao da napusti teren.

Neće biti u mogućnosti da napadne trofej u Kini.

