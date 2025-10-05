Slušaj vest

Drugi teniser sveta Janik Siner neće braniti titulu na mastersu u Šangaju.

1/4 Vidi galeriju Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Siner je zbog povrede predao meč trećeg kola Holanđaninu Talonu Griksporu u trećem setu.

Siner je dobio prvi set u taj-brejku (7:3), potom je vodio 4:3 i imao tri vezane brejk lopte, praktično da završi meč, ali se povredio.

Holanđanin je izjednačio, a Siner tražio pomoć fizioterapeuta i doktora. Odlučio je da nastavi meč, a kada je doživeo brejk u petom gemu trećeg seta, morao je da preda meč.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak trenutka kada Janik Siner napušta teren. Bolovi u desnom kolenu su bili toliko jaki da je morao prvo da se osloni na reket, a potom i potraži pomoć fizioterapeuta.

Ostaje da se vidi stepen povrede drugog tenisera sveta.

Grikspor će u narednoj rundi igrati protiv Valentina Vašeroa, trenutno 204. tenisera na svetu. Podsetimo da je Novak Đoković u delu žreba gde je bio Siner.