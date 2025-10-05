Novak Đoković se uz dosta muka plasirao u osminu finala Mastersa u Šangaju.

Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Tokom meča bilo je uočljivo da se Novak ne oseća najbolje na terenu. Za to su najviše krivi uslovi, na koje se Đoković prethodno žalio.

Koliko mu je bilo loše, vidi se po situaciji koja nije bila prikazana u TV prenosu. Novak je u jednom trenutku povratio na terenu, koliko mu je bilo loše.

Sve je to snimio jedan od navijača i objavio na društvenim mrežama.