Najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića, u utorak će protiv Španca Haumea Munara igrati meč osmine finala Mastersa u Šangaju.

Novak je u nedelju izborio plasman u osminu finala, pošto je posle preokreta savladao Austrijanca Janika Hanfmana sa 4:6, 7:5, 6:3. Žreb mu se otvorio, ispali su Janik Siner, Tejlor Fric i brojni neugodni rivali, pa Srbin sada ima otvoren put ka finalu.

Novak Đoković pobedio Marina Čilića

Organizatori Masters turnira u Šangaju objavili su raspored za utorak, a Novak će meč osmine finala igrati u sjajnom terminu za navijače u Srbiji - od 12.30 po našem vremenu.

U slučaju trijumfa Novak će u četvrtfinalu odmeriti snage sa pobednikom duela Gabrijel Dijalo - Zizu Bergs.

