Francuski teniser Artur Rinderkneš priredio je pravo iznenađenje na mastersu u Šangaju plasmanom u osminu finala, pošto je u drugom kolu savladao trećeg tenisera sveta, Nemca Aleksandra Zvereva, rezultatom 2:1 – po setovima 4:6, 6:3, 6:2.

U meču koji je trajao dva sata i 15 minuta, Zverev je delovao sigurno na startu, osvojio prvi set, ali je potom potpuno pao pod pritiskom vrućine i velike vlage, što je Rinderkneš iskoristio na najbolji mogući način.

Francuz, trenutno 54. na ATP listi, zaigrao je sve sigurnije, dominirao u preostala dva seta i zasluženo prošao dalje.

Nakon što je juče turnir napustio Janik Siner, sada je eliminisan i drugi veliki favorit, pa se žreb u Šangaju dodatno otvorio za Novaka Đokovića. Srpski as svoj meč osmine finala igra sutra protiv Španca Haumea Munara.

Rinderkneš će u borbi za četvrtfinale igrati protiv talentovanog Čeha Jiržija Lehečke.