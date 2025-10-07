Stao je pred kameru i uradio ono što radi često - izgovorio je nešto što verovatno niko drugi od njegovih kolega ne bi.

"Veoma je vlažno večeras - oko 85 procenata... Da, nije bilo lako, ni meni ni njemu. Zapravo, volim ovaj turnir jer sam neko ko, kada je temperatura iznad recimo 28 stepeni, već počinje da pati. Mnogi momci ne - oni pate tek kad je oko 33 i vlažno. Dakle, da, ja patim na mnogim turnirima. Ovde dakle svi pate, pa me to dovodi u slične uslove kao i ostale i zbog toga sam zadovoljan", rekao je Medvedev posle pobede nad Špancem.