Slušaj vest

Daleko je od dobre aktuelna sezona za Rusa.

Danil Medvedev je pobedom nad Alehandrom Davidovič-Fokinom stigao do osmine finala mastersa u Šangaju, a nakon trijumfa je bio odlično raspoložen.

Stao je pred kameru i uradio ono što radi često - izgovorio je nešto što verovatno niko drugi od njegovih kolega ne bi.

Danil Medvedev dobro raspoložen posle pobede Foto: Printscreen

Teniseri se u Šangaju muče zbog visoke temperature i još više zbog velike vlažnosti vazduha.

"Veoma je vlažno večeras - oko 85 procenata... Da, nije bilo lako, ni meni ni njemu. Zapravo, volim ovaj turnir jer sam neko ko, kada je temperatura iznad recimo 28 stepeni, već počinje da pati. Mnogi momci ne - oni pate tek kad je oko 33 i vlažno. Dakle, da, ja patim na mnogim turnirima. Ovde dakle svi pate, pa me to dovodi u slične uslove kao i ostale i zbog toga sam zadovoljan", rekao je Medvedev posle pobede nad Špancem.

Medvedev će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ DANAS NASTAVLJA POHOD KA TITULI U ŠANGAJU! Evo gde možete da gledate Novaka protiv Haumea Munara!
Novak Đoković
TenisNIJE MOGAO DA DOĐE DO VAZDUHA, PROŠAO KROZ ISTI PAKAO KAO ĐOKOVIĆ, PA ZAGRMEO: Rune nikad nije bio besan ovoliko: "Želite li da igrač umre na terenu?"
djokovic-rune.jpg
TenisŠTA SE OVO DEŠAVA U ŠANGAJU? IZNENAĐENJA SE REĐAJU KAO NA TRACI! Sada je ispao i Zverev, Đoković trlja ruke dok mu se čisti put ka tituli!
Aleksander Zverev
TenisLOLA RADIVOJEVIĆ: Tri sata mog prvog finala neću nikada zaboraviti! Ponosna sam na moje Blace
Lola Radivojević sa peharom

Bonus video:

Medvedev pogodio ženu u publici u glavu Izvor: Instagram/Servustv.sport