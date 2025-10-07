OVAKO NEŠTO MOŽE DA KAŽE SAMO "LUDI" RUS: Ovde svi pate, volim kada je tako...
Daleko je od dobre aktuelna sezona za Rusa.
Danil Medvedev je pobedom nad Alehandrom Davidovič-Fokinom stigao do osmine finala mastersa u Šangaju, a nakon trijumfa je bio odlično raspoložen.
Stao je pred kameru i uradio ono što radi često - izgovorio je nešto što verovatno niko drugi od njegovih kolega ne bi.
Teniseri se u Šangaju muče zbog visoke temperature i još više zbog velike vlažnosti vazduha.
"Veoma je vlažno večeras - oko 85 procenata... Da, nije bilo lako, ni meni ni njemu. Zapravo, volim ovaj turnir jer sam neko ko, kada je temperatura iznad recimo 28 stepeni, već počinje da pati. Mnogi momci ne - oni pate tek kad je oko 33 i vlažno. Dakle, da, ja patim na mnogim turnirima. Ovde dakle svi pate, pa me to dovodi u slične uslove kao i ostale i zbog toga sam zadovoljan", rekao je Medvedev posle pobede nad Špancem.
Medvedev će u osmini finala igrati protiv Amerikanca Lernera Tijena.
