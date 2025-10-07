Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković danas nastavlja pohod ka tituli u Šangaju.

Srpski teniser od 12.30 igra protiv Španca Haumea Munara i ukoliko trijumfuje u četvrtfinalu ga čeka okršaj sa Zizuom Bergsom iz Belgije.

Belgijanac je prvi put u karijeri izborio plasman u četvrtfinale Mastersa u Šangaju, pošto je u osmini finala posle preokreta i neviđene drame u finišu savladao Kanađanina Gagrijela Dijaloa sa 3:6, 7:5, 7:6.

Ko je Zizu Bergs?

Rođen je u Lomelu 1999. godine i trenutno zauzima 44. poziciju na ATP listi, što mu je najbolji ranking u karijeri. Igrao je dva finala na turnirima serije 250, ali još uvek nije uspeo da se domogne titule. Najveći dometi na grend slemovima su mu treća kola US opena i Rolan Garosa.

Sa Novakom nije imao prilike da odmeri snage, pa bi ovo mogao biti njihov prvi međusobni duel na zvaničnom turniru.

Zanimljivo, Belgijanac je jednom prilikom otkrio da je ime dobio po nadimku legendarnog francuskog fudbalera Zinedina Zidana.

"Moje ime je Zizu jer je moj otac bio obožavalac Zidana".

O izboru neobičnog imena za naslednika svojevremeno je govorio i tata Koen.

"Imamo starijeg sina koji se zove Maksim, pa je moja supruga bila ubeđena da će roditi devojčicu. Spremili smo ženska imena, a na svet je došao dečak. Pomislili smo: 'Kakvo ime da mu damo?'"

"U tom trenutku igrao sam fudbal u lokalnom klubu i komšiluku. Svi smo imali nadimke, a moj je bio Zizu. Rekao sam ženi: 'Zašto ne Zizu? To je posebno ime i zvuči dobro, Maksim i Zizu'" otkrio je tata Koen.

Zizu važi za velikog humanitarca.Kada je imao 15 godina Zizu je posetio Burundi i nakon toga počeo je da šalje pomoć u ovu afričku zemlju. Slao je sportsku opremu mladima koji počinju da se bave tenisom.

Tokom pandemije koronavirusa, koja je paralizovala svet 2020. godine, Zizu je radio u supermarketu koji je dostavljao namirnice na kućnu adresu, a pokrenuo je i proizvodnju maski u borbi protiv virusa.

Belgijanac je izuzetno aktivan i na TikToku, a u slobodno vreme obožava da svira klavir i gitaru.

Kurir sport