Alkaraz u finalu turnira u Tokiju

Nedelju dana uoči glavnog turnira Australijan open organizovaće drugo izdanje jedinstvenog takmičenja koje spaja profesionalce i amatere - "Million Dollar 1 Point Slam", potvrdio je direktor AO Kreg Tajli.

Deset amaterskih igrača iz cele Australije boriće se protiv 22 profesionalca za nagradu od milion australijskih dolara, što je oko 560.000 evra.

Ljubitelje tenisa očekuje pravi spektakl, pošto je učešće na ovom neobičnom takmičenju potvrdio i prvi reket sveta, Karlos Alkaraz.

"Sada imate milion razloga da uzmete reket i spremite se za januar", poručio je Tajli.

Neobična pravila

Format takmičenja je krajnje neobičan, jer se mečevi igraju na samo jedan poen. Odluka o tome ko servira, a ko prima servis donosi se igrom "papir, kamen, makaze", a igrač koji osvoji poen automatski prolazi u narednu rundu.

Kvalifikacije za amaterske igrače održaće se širom Australije, a najboljih 10 amatera dobiće priliku da zaigraju u Melburn Parku. Finale će se održati na čuvenoj "Rod Lejver areni".

