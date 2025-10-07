Britanska teniserka Ema Radukanu bila je prinuđena da se povuče sa WTA turnira u Vuhanu nakon što nije izdržala ekstremne vremenske uslove koji su ovih dana pogodili kineske terene.

Visoka vlažnost i nesnosna vrućina zadali su ozbiljne probleme mnogim igračima, a o teškim uslovima nedavno je govorio i Novak Đoković tokom svog nastupa na Mastersu u Šangaju.

Ema Radukanu Foto: Profimedia, Instagram/emmaraducanu, EPA/CHRISTIAN BRUNA

Radukanu je delovala iscrpljeno još od starta meča protiv Amerikanke An Li, izgubila je prvi set sa 6:1, a sredinom drugog pri rezultatu 4:1 za protivnicu ona jednostavno više nije mogla da izdrži. Sela je na stolicu vidno dezorijentisana, dok joj je lekarski tim odmah pritekao u pomoć i izmerio pritisak.

Organizatori turnira su zbog vremenskih uslova otkazali sve mečeve na otvorenom, ali ni zatvoreni tereni nisu pružili olakšanje, vlažnost vazduha je ostala izuzetno visoka, što je dodatno otežalo igračima da pruže svoj maksimum.

