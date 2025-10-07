Teniser koji trenutno zauzima 204. poziciju na ATP listi napravio je pravo iznenađenje u Šangaju.
Tenis
KAKAV ŠOK U ŠANGAJU: 204. teniser planete u četvrtfinalu turnira! Ispao veliki favorit
Valentin Vašero slavio je na Talonom Griksporom posle tri seta - 4:6, 7:6 (1), 6:4.
Teniser iz Monaka je bio blizu poraza, ali je u 11. gemu drugog seta spasao čak šest brejk lopte.
U trećem setu je odigrao fantastično i ostvario najveći uspeh u karijeri.
Naredni rival u četvrtak biće mu Holger Rune, a pobednik će u polufinalu odmeriti snage sa boljim iz duela Novaka Đokovića i Zizua Bergsa.
