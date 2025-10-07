Valentin Vašero slavio je na Talonom Griksporom posle tri seta - 4:6, 7:6 (1), 6:4. 

Teniser iz Monaka je bio blizu poraza, ali je u 11. gemu drugog seta spasao čak šest brejk lopte. 

U trećem setu je odigrao fantastično i ostvario najveći uspeh u karijeri. 

Naredni rival u četvrtak biće mu Holger Rune, a pobednik će u polufinalu odmeriti snage sa boljim iz duela Novaka Đokovića i Zizua Bergsa.

