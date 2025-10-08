Smrt pevača novokomponovane muzike Halida Bešlića u 72. godini potresla je ne samo BiH, već i ceo region.

Halid Bešlić decenijama unazad bio je omiljeni pevač mnogih sportista, kako u BiH, tako i u Srbiji, Sloveniji i Hrvatskoj.

Otišao u večnost - Halid Bešlić Foto: Dragana Udovicic/News1

Jedan od onih koji su voleli pesme i hitove Halida Bešlića bio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković. Srbin je uživao da na zabavama koje je organizovao zapeva poznatu baladu "Romanija". Zanimljivo, ovu pesmu voli i Novakova supruga Jelena, pa su često puta i zajedno pevali.

Isto tako, na Novakovim slavljima jedna od omiljenih pesama bila je "Miljacka", još jedan nezaboravni hit Halida Bešlića. Ovu pesmu, Đoković je često znao da zapeva uživo u kafani, kada je slavio sa porodicom i prijateljima.

Zanemeo od tuge - Novak Đoković Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA

Malo ko se seća da je Novakova snaja Saška Đoković, supruga Noletovog najmlađeg brata Đorđa, glumila u Halidovom spotu za numeru "Trebević".

– Bila mi je velika čast upoznati Vas i raditi projekat za Vaš muzički spot. Moje iskreno saučešće porodici - napisala je Saška na svom Instagram profilu.

