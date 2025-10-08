Slušaj vest

Jelena Dokić osula je žestoku paljbu po tabloidima zbog neistina koje su izneli o njenom ljubavnom životu.

Lavinu je pokrenuo čuveni portal "Skay News" koji je objavio tekst o navodnom raskidu Dokićeve sa novim dečkom Janetom Veselinovim.

1/9 Vidi galeriju Jelena Dokić Foto: Instagram/dokic_jelena

"Jelena Dokić se slomila u suzama zbog glasina da se rastala sa novim dečkom", pisao je "Skaj Njuz". Članak je napisan na osnovu njenih objava na društvenim mrežama u proteklom periodu. Objavili su fotografiju na kojoj je uplakana i naveli čitaoce na zaključak da je na njeno emotivno stanje najverovatnije negativno uticao raskid sa novim dečkom. U samom tekstu nema nijedne informacije o prekidu.

Brojni mediji preuzeli su lažnu vest o raskidu, pa je Jelena bila prinuđena da se oglasi na društvenim mrežama.

Naglasila je da je vest lažna i očitala brutalnu lekciju svima koji su pisali neistine o njenom privatnom životu.

Njenu oštru objavu prenosimo u celosti:

"Ako imate imalo pristojnosti, integriteta, savesti ili dobrote, razmislite dvaput o tome šta pišete zarad naslova i klikova. Jedan dan smo vereni, sledeći raskinuti, pa onda "venčani", pa smo opet raskinuli. Mogu ja to da podnesem i navikla sam, ali to ne znači da je u redu, da treba da ćutim, niti da će se drugi osećati isto i da to na njih neće uticati.

Nikada ne znate kako možete da utičete na nekoga, posebno na njegovo mentalno zdravlje, naročito kada pišete o ličnim stvarima poput veza o kojima zapravo ne znate ništa i o kojima ste sto posto pogrešno informisani.

Da li je ovo mnogo drugačije od onlajn trolovanja ili nasilja na internetu? Ne znam, ali je bar "onlajn pritisak" i svakako lažna informacija zasnovana na apsolutnoj neistini i to nije u redu.

Mnogi su rekli, i rekli bi, "Ne sekiraj se zbog toga, ne reaguj", ili "To je samo naslov, ti znaš istinu", ili "Nemoj ni da čitaš te stvari".

I dok ja to uglavnom i radim, problem je u tome što, ako ne ukažemo na ovakvo ponašanje, dopuštamo da se ono nastavi, a to jednostavno nije u redu prema ljudima koji su u javnosti i prema medijima uopšte. Zato vas molim: PRESTANITE.

Prestanite sa naslovima, tekstovima i lažima, jer oni imaju ogroman uticaj na ljude i nanosite štetu koja za neke može biti katastrofalna. Uvek sam iskrena i otvorena kada je moj život u pitanju i, ako ikada bude nešto što treba da se kaže, ja ću to reći. Ostavite nas na miru da živimo svoje živote.

A ovaj naslov koji ste napisali na osnovu mojih Instagram objava? Nije imao apsolutno nikakve veze sa mojom vezom, već sa tim da pomognem ljudima koji se možda bore sa nečim.

To se zove korišćenje moje platforme i društvenih mreža da se pomogne, osnaži i inspiriše druge. To je pravi razlog iza mojih objava, a ne "raskid".

Zato pustite i mene i druge da radimo svoj posao, da se zalažemo i pomažemo bez vaših glupih insinuacija i lažnih informacija. Hvala", poručila je Jelena Dokić.

Novi dečko Jelene Dokić

Jane je Makedonac koji godinama živi i radi u Australiji i od 2014. godine je državljanin ove zemlje.

Nema puno informacija o njemu, a na njegovom Instagram profilu gde ga prati tek nešto preko 800 ljudi, može se pronaći da radi kao menadžer u oblasti ugostiteljstva i da je "zaljubljenik u hranu i vino, hedonista i uživalac u životu."

Veoma je aktivan na Instagramu gde ima preko 500 objava, a on i Jelena zaista deluju srećno.

Pre par meseci Jelena je na Instagramu predstavila svog novog partnera.

"Ti si moje mirno, sigurno, spokojno i srećno mesto. Tako mi je drago što sam te pronašla", poručila je Jelena Dokić uz fotografiju sa novim dečkom.

Kurir sport