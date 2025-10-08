Slušaj vest

Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je danas u osmini finala pobedio 51. igrača sveta Portugalca Nuna Borhesa posle dva seta, 7:5, 6:2.

Meč je trajao sat i 48 minuta.

De Minor je tri puta uzeo servis portugalskom teniseru, dok Borhes nije osvojio nijedan brejk.

De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 18. tenisera sveta Rusa Danila Medvedeva i 36. igrača sveta Amerikanca Lernera Tijena.

Kurir sport/Beta

Ne propustiteTenis"PRESTANITE SA LAŽIMA, OSTAVITE ME DA ŽIVIM" Jelena Dokić osula žestoku paljbu posle vesti o njenom ljubavnom životu! Brutalnom objavom zapalila društvene mreže
Jane Veselinov i Jelena Dokić
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ OBOŽAVAO JE JEDAN HIT HALIDA BEŠLIĆA: Pobede je slavio uz njegovu čuvenu pesmu!
halid nole 1.jpg
TenisPOBEDA POSLE NEVIĐENE DRAME! Srpska teniserka u četvrtfinalu turnira u Vuhanu!
Aleksandra Krunić
TenisJEDNA OD NAJBOLJIH TENISERKI NA SVETU PLAKALA CEO MEČ! Mira doživela neviđeni slom! Navijači i sudija u neverici gledali
Slom Mire Andrejeve

Novak Ðoković povreda Izvor: Arena tenis