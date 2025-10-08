Slušaj vest

Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u četvrtfinale čelendžera u Valensiji, pošto je danas u osmini finala izgubio od 329. igrača sveta Nemca Henrija Skvirea posle tri seta, 6:3, 0:6, 4:6.

Meč je trajao sat i 52 minuta.

Lajović, 126. igrač sveta, uzeo je dva puta servis nemačkom teniseru, dok je Skvire osvojio pet brejkova.

Srpski teniser osvojio je četiri poena direktno iz servisa, dok je Skvire zabeležio osam asova.

Skvire će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između 202. tenisera sveta Španca Pabla Ljamasa Ruisa i 289. igrača sveta Indijca Sumita Nagala

