Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja je za tili čas prikupila na hiljade lajkova, a mnogima je zastao dah kada su videli Ninu u kupaćem kostimu - mokru, rasčupanu i nikad atraktivniju!

Srpska teniserka pokazala je savršen spoj samopouzdanja, snage i seksepila, pozirajući u modernom kupaćem kostimu neobičnog kroja koji ističe njenu izvajanu figuru.

Nina Stojanovic
Nina Stojanovic Foto: PrintscreenInstagram

Sa raspuštenom kosom i mokrim pramenovima koji joj padaju preko ramena, izgledala je kao da je upravo izašla iz mora - opuštena i potpuno prirodna.

Što se tiče Ninih rezultata na teniskim terenima, lepa Srokinja trenutno zauzima 165. poziciju na WTA listi.

Olga Danilović i Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram/nina.stojanovic, PrintscreenInstagram/danilovicolga

