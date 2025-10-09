Srpska teniserka Nina Stojanović uspela je da podigne temperaturu na društvenim mrežama!
Tenis
RAŠČUPANA, MOKRA I NIKAD VRELIJA! Srpska trniserka zapalila mreže fotkom u kupaćem kostimu... Ovakvu je još niste videli! (FOTO)
Na svom Instagram profilu objavila je fotografiju koja je za tili čas prikupila na hiljade lajkova, a mnogima je zastao dah kada su videli Ninu u kupaćem kostimu - mokru, rasčupanu i nikad atraktivniju!
Srpska teniserka pokazala je savršen spoj samopouzdanja, snage i seksepila, pozirajući u modernom kupaćem kostimu neobičnog kroja koji ističe njenu izvajanu figuru.
Nina Stojanovic Foto: PrintscreenInstagram
Sa raspuštenom kosom i mokrim pramenovima koji joj padaju preko ramena, izgledala je kao da je upravo izašla iz mora - opuštena i potpuno prirodna.
Što se tiče Ninih rezultata na teniskim terenima, lepa Srokinja trenutno zauzima 165. poziciju na WTA listi.
Olga Danilović i Nina Stojanović Foto: PrintscreenInstagram/nina.stojanovic, PrintscreenInstagram/danilovicolga
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši