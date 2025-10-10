Slušaj vest

Medvedev je u osmini finala mastersa u Šangaju pobedio Lernera Tijena u tri naporna seta, a tokom tog meča je imao zdravstvene probleme.

Rus je nekoliko puta tražio pomoć fizioterapeuta, a nakon što je to uradio posle izgubljenog drugog seta, ušao je u raspravu sa Mohamedom Lajanijem.

Lajani je upozorio Medvedeva na vreme: Ostalo ti je još 30 sekundi.

To se nije dopalo Danilu, koji je pomenuo Rafaela Nadala kao primer da sudije nemaju isti kriterijum za različite tenisere.

"Mohamede, inače... Nije te briga da ceo život, kad god sam servirao - čekam Rafu 55 sekundi i kažnjavaš me za prekršaj prvom prilikom. Igrao sam protiv Rafe pet puta, a nijednom se nije desilo da sam bio spreman da serviram, a da bude i on na riternu. Nikada nije dobio kaznu zbog odugovlačenja", rekao je Medvedev.

1/3 Vidi galeriju Danil Medvedev dobro raspoložen posle pobede Foto: Printscreen

Potom je "zapretio".

"U sledećem meču, ako budeš bio tu, a ja budem bio spreman da serviram nespremnom protivniku, žaliću se na odugovlačenje prvom prilikom. Saglasni ste? Ceo život serviram prvi i čekam protivnika svaki je**ni sekund. Glupost! Vi ste ludi... Čoveče, skrenuli ste načisto. Šokiran sam vama, niste tačni u glavi. Šokiran sam", grmeo je Medvedev.

Bonus video: