Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je posle dva seta pobedio Belgijanca Zizua Bergsa 6:3, 7:5.

Ponovo je nailazio na poteškoće, mučio se sa povredama, ali je uspeo da sve prevaziđe i postane najstariji takmičar koji je stigao do polufinala Šangaja ikada.

- Izuzetan momak je Bergs. Bilo je problema u ovom meču, trebalo je da završim ovaj meč na 5:4, ali sam bio previše pasivan. Zaista su zahtevni uslovi ovih dana u Šangaju, pokušaću to da prebrodim - kazao je Novak posle meča.

Novak Đoković - Zizu Bergs Foto: Profimedia

U polufinalu ga čeka Valentin Vašero, koji je napravio veliko iznenađenje pobedivši Holgera Runea.

- Velika stvar za tenis u Monaku. Zaista mi je drago zbog njega. Mnogo dobro znam njegovog trenera, proveo sam određeno vreme u Monaku u poslednjih 15 godina. Ovaj turnir poseduje najbolje igrače sveta, ali je impresivno šta je on uradio sa te pozicije - dodao je Đoković.

Ne propustiteTenisNOVAK ĐOKOVIĆ SE PLASIRAO U POLUFINALE MASTERSA U ŠANGAJU! Srbin se ponovo mučio sa povredom, pa srušio nezgodnog Belgijanca i zakazao okršaj sa anonimusom!
profimedia-1044349988.jpg
TenisNOVAK ĐOKOVIĆ OBOŽAVAO JE JEDAN HIT HALIDA BEŠLIĆA: Pobede je slavio uz njegovu čuvenu pesmu!
halid nole 1.jpg
TenisEVO KADA NOVAK NASTAVLJA POHOD KA TITULI! Poznat termin Đokovićeve borbe za polufinale Šangaja!
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆ ODBIO DA DA IZJAVU NAKON MEČA, PA SE TEK POSLE NEKOLIKO SATI OGLASIO! Novak objavom "srušio mreže" - svi su čekali njegovu poruku, evo šta je napisao!
Đoković tokom meča protiv Munara

Novakovi navijači u Šangaju Izvor: Kurir