Srpski teniser Novak Đoković plasirao se danas u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je posle dva seta pobedio Belgijanca Zizua Bergsa 6:3, 7:5.

Ponovo je nailazio na poteškoće, mučio se sa povredama, ali je uspeo da sve prevaziđe i postane najstariji takmičar koji je stigao do polufinala Šangaja ikada.

- Izuzetan momak je Bergs. Bilo je problema u ovom meču, trebalo je da završim ovaj meč na 5:4, ali sam bio previše pasivan. Zaista su zahtevni uslovi ovih dana u Šangaju, pokušaću to da prebrodim - kazao je Novak posle meča.

U polufinalu ga čeka Valentin Vašero, koji je napravio veliko iznenađenje pobedivši Holgera Runea.

- Velika stvar za tenis u Monaku. Zaista mi je drago zbog njega. Mnogo dobro znam njegovog trenera, proveo sam određeno vreme u Monaku u poslednjih 15 godina. Ovaj turnir poseduje najbolje igrače sveta, ali je impresivno šta je on uradio sa te pozicije - dodao je Đoković.