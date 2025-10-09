Slušaj vest

Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u četvrtfinale turnira u Vuhanu, pošto je posle dva seta pobedila Belindu Benčić iz Švajcarske 7:6(2), 6:4.

Ona je pobedila 15. igračicu na WTA listi posle dva sata i 10 minuta.

U četvrtfinalu, Švjontek će igrati protiv Italijanke Džasmin Paolini.

U četvrtfinale danas se plasirala i treća teniserka sveta Amerikanka Koko Gof, nakon što je posle dva seta pobedila Kineskinju Šuaj Džen 6:3, 6:2.

Amerikanka je pobedila 142. teniserku sveta posle sat i minut.

Gof će u polufinalu igrati protiv Nemice Laure Zigemund.

(Beta)

