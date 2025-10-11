Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati danas (subota) sa početkom u 10.30 časova.

Prenos meča možete pratiti kanualu na Arena sport tenis, dok ćete tekstualni prenos imati na portalu Kurira.

Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.

Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem Izvor: Arena tenis