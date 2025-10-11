Prenos meča možete pratiti kanualu na Arena sport tenis, dok ćete tekstualni prenos imati na portalu Kurira.
Tenis
GDE PRATITI BITKU NOVAKA ĐOKOVIĆA ZA POLUFINALE? Ovo je "adresa" za prenos meča iz Šangaja
Srpski teniser Novak Đoković će polufinale mastersa u Šangaju protiv Valentina Vašeroa iz Monaka igrati danas (subota) sa početkom u 10.30 časova.
Prenos meča možete pratiti kanualu na Arena sport tenis, dok ćete tekstualni prenos imati na portalu Kurira.
Meč Đokovića i 204. igrača planete je prvo polufinale, a drugo će se igrati kasnije, verovatno oko 13 časova. U njemu će se sastati Francuz Artur Rinderkneš i pobednik meča Aleks De Minor - Danil Medvedev.
