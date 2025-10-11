Slušaj vest

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, suočava se sa ozbiljnim problemima u polufinalnom meču Mastersa u Šangaju.

Pri rezultatu 3:4 u korist rivala iz Monaka Valentina Vašeroa, Novak je bio prinuđen da zatraži medicinsku pomoć.

Bilo evidentno da trpi ogromne bolove, pa je u pauzi između gemova dobio masažu. Nažalost, pomoć lekara nije pomogla. Bolna grimasa na licu i dalje je bila prisutna. Slabo se kretao u narednom gemu, držao se za nogu i kuk posle svakog poena i na kraju izgubio važan gem.

Tok meča možete uživo pratiti OVDE.

Kurir sport

Ne propustiteTenisNOVAK VIŠE NIJE MOGAO DA TRPI BOL... Scena koja je ozbiljno zabrinula navijače srpskog asa!
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆ - VAŠERO: Ogroman problem! Izgubljen set, a to nije najgore...
Novak Đoković, Masters Šangaj
TenisGDE PRATITI BITKU NOVAKA ĐOKOVIĆA ZA POLUFINALE? Ovo je "adresa" za prenos meča iz Šangaja
profimedia-1044346700.jpg
TenisU ŠANGAJU SU SVI ODUŠEVLJENI OVIM GESTOM NOVAKA ĐOKOVIĆA! Srbin se oglasio na kineskom jeziku pred polufinale, pogledajte šta je imao da poruči!
Novak Đoković

Novak Ðoković povreda Izvor: Arena tenis