Bilo evidentno da trpi ogromne bolove, pa je u pauzi između gemova dobio masažu. Nažalost, pomoć lekara nije pomogla. Bolna grimasa na licu i dalje je bila prisutna. Slabo se kretao u narednom gemu, držao se za nogu i kuk posle svakog poena i na kraju izgubio važan gem.