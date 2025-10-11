Novak je već sredinom prvog seta bio prinuđen da zatraži lekarsku pomoć.
NOVAK VIŠE NIJE MOGAO DA TRPI BOL... Scena koja je ozbiljno zabrinula navijače srpskog asa!
Najbolji teniser sveta, Novak Đoković, suočava se sa ozbiljnim problemima u polufinalnom meču Mastersa u Šangaju.
Pri rezultatu 3:4 u korist rivala iz Monaka Valentina Vašeroa, Novak je bio prinuđen da zatraži medicinsku pomoć.
Bilo evidentno da trpi ogromne bolove, pa je u pauzi između gemova dobio masažu. Nažalost, pomoć lekara nije pomogla. Bolna grimasa na licu i dalje je bila prisutna. Slabo se kretao u narednom gemu, držao se za nogu i kuk posle svakog poena i na kraju izgubio važan gem.
