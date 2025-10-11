Gof je sedam puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini osvojila pet brejkova.
WTA Vuhan
SLEDI BORBA ZA TROFEJ! Amerikanka opravdala ulogu favorita - srušila Paolini i izborila plasman u finale!
Treća teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u finale turnira u Vuhanu, pošto je danas u polufinalu pobedila osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:4, 6:3.
Meč je trajao sat i 22 minuta.
Gof je sedam puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok je Paolini osvojila pet brejkova.
Gof će u finalu igrati protiv pobednice duela prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke i šeste igračice sveta Amerikanke Džesike Pegule.
