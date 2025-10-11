Novak Đoković nije uspeo da dođe do finala Šangaja. Razlog za to je povreda, ali i fantastični rival. Iako je 204. na svetu. Valetin Varešao je odigrao meč kao da pripada top 10 .

“Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u prvo masters finale. Doći do toga iz kvalifikacija je neverovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je odigrao sjajan turnir, ali još više da mu je stav bio odličan. Pritom, i igra mu je bila izvanredna. Sve je to do njega. Želim mu sve najbolje u finalu, a danas je pobedio bolji igrač”, dodao je Đoković posle svog 80. masters polufinala.