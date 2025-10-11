NOVAK ĐOKOVIĆ ODBIO DA ODGOVORI NA PITANJE: Sledeće, molim...
Novak Đoković nije uspeo da dođe do finala Šangaja. Razlog za to je povreda, ali i fantastični rival. Iako je 204. na svetu. Valetin Varešao je odigrao meč kao da pripada top 10.
Novaka je mučila leva noga, teško se kretao i dva puta je tražio pomoć lekara.
Međutim, kada su ga novinari pitali za komentar o fizičkom stanju, kratko je prokomentarisao:
- Sledeće pitanje, molim - rekao je kratko Đoković.
Naravno, nije želeo Novak da traži izgovor za poraz od Vašeroa sa 6:3, 6:4.
“Želim da čestitam Valentinu na plasmanu u prvo masters finale. Doći do toga iz kvalifikacija je neverovatna priča. Rekao sam mu na mreži da je odigrao sjajan turnir, ali još više da mu je stav bio odličan. Pritom, i igra mu je bila izvanredna. Sve je to do njega. Želim mu sve najbolje u finalu, a danas je pobedio bolji igrač”, dodao je Đoković posle svog 80. masters polufinala.