Artur Rinderkneš slavio je nad ruskim teniserom posle tri seta - 4:6, 6:2, 6:4 i za trofej boriće se protiv Valantena Vašroa iz Monaka koji je ranije danas bio bolji od Novaka Đokovića.

Prvi set pripao je Danilu Medvedevu koji je u trećem gemu lako dolazi do brejka, a potom rutinski završava posao.

Francuski teniser je u drugom zaigrao dosta agresivnije, na startu oduzeo servis Rusu, a potom čuvao stečenu prednost. 

Odlučujući set doneo je pravu dramu, a ona je rešena u korist 54. tenisera planete.

Artur Rinderkneš - turnir u Šangaju Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia

