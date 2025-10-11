Ruski teniser Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u finale Šangaja!
JOŠ JEDNA SENZACIJA U ŠANGAJU: Medvedev eliminisan! Francuz je drugi finalista
Artur Rinderkneš slavio je nad ruskim teniserom posle tri seta - 4:6, 6:2, 6:4 i za trofej boriće se protiv Valantena Vašroa iz Monaka koji je ranije danas bio bolji od Novaka Đokovića.
Prvi set pripao je Danilu Medvedevu koji je u trećem gemu lako dolazi do brejka, a potom rutinski završava posao.
Francuski teniser je u drugom zaigrao dosta agresivnije, na startu oduzeo servis Rusu, a potom čuvao stečenu prednost.
Odlučujući set doneo je pravu dramu, a ona je rešena u korist 54. tenisera planete.
Artur Rinderkneš - turnir u Šangaju Foto: Jade Gao / AFP / Profimedia
