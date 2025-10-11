Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković poražen je u polufinalu Mastersa u Šangaju od Valentina Vašeroa sa 6:3, 6:4.

Teniser iz Monaka je treći na listi igrača, koji su savladali Novaka Đokovića, a da su imali "najgori" renking.

Jedan od težih poraza doživeo je 2010. godine, kada ga je u Beogradu savladao Filip Krajinović, tada 319 teniser sveta.

U Brizbejnu 2025 je poražen od Rajlija Opelke, koji je tada bio 293. teniser sveta.

Pored Vašeroa, tu su Himeno Traver 178, slavio je protiv novaka u Barseloni 2006, Vitkor Troicki kao 176 u Umagu 2007. godine.

Jedan od najbolnijih poraza s obzirom na "težinu" turnira, bio je od Huana Martina Del Potra u prvom kolu Olimpijskih igara u Riu 2016. godine. Argentinac je tada bio 141. na svetu.