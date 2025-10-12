Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Ana Danilina iz Kazahstana nisu danas uspele da osvoje titulu na turniru u Vuhanu, pošto su u finalu izgubile od australijsko-češkog para Storm Hanter i Katerine Sinijakove posle dva seta 3:6, 2:6.

Krunić i Danilina su izgubile posle 70 minuta.

Aleksandra Krunić na finalu Rolan Garosa Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

One su napravile jedan brejk, a Hanter i Sinijakova su im pet puta oduzele servis.

Hanter i Sinijakova su osvojile treći zajednički trofej.

