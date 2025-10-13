Slušaj vest

Nakon što je nedavno potvrdila razvod od Bastijana Švajnštajge

Ana Ivanović blista posle raskida sa Bastijanom Švajnštajgerom Foto: Instagram / Ana Ivanović

  ra, sada je morala da stavi tačku i na svoj kozmetički brend „"na Ivanović Natural Performance".

Na zvaničnom profilu brenda objavljeno je saopštenje kojim se fanovima poručuje da se prodavnica i zvanično zatvara 2. novembra:

"Vreme je da kažemo zbogom! Ponekad rastanak znači i novi početak... Naša zajednička priča - Ana Ivanović Natural Performance dolazi do kraja.“

U emotivnoj objavi Ana se zahvalila svima na podršci, poručivši da je ponosna na sve što je postigla, ali da je vreme za nove izazove. Ipak, mnogi fanovi nisu mogli da sakriju razočaranje, a komentari podrške stižu sa svih strana sveta.

Srećna i slobodna žena Foto: Instagram/anaivanovic

Ova vest dolazi u trenutku kada se Ana i dalje oporavlja od razvoda, pa mnogi smatraju da joj je ovo još jedan životni udarac posle ljubavnog brodoloma.

Bivša teniserka, koja je godinama važila za simbol uspeha, sada se, kako pišu strani mediji, suočava sa novim početkom bez supruga i bez biznisa.

