Teniser iz Monaka Valentin Vašero skrenuo je pažnju na sebe nestvarnim uspehom, pošto je u Šangaj došao kao potpuni autsajder i na kraju osvojio turnir i podigao prvi pehar iz serije 1000 u karijeri.

O ovom njegovom podvigu priča čovek koji ga najbolje poznaje, njegov rođeni brat i trener, Benžamin Baleret.

On je bio uz Valentina Vašeroa od samih početaka, verovao u njegov potencijal kada su drugi sumnjali.

– Znali smo da može da igra dobar tenis, ali ovo što se dogodilo je bilo potpuno neočekivano. Nismo mogli da verujemo da može da osvoji turnir. Popravljao se iz meča u meč – kazao je Baleret.

Bendžamin se osvrnuo na tok turnira, ali i spektakularnog meča i pobede nad Novakom Đokovićem.

– Pre nekoliko dana pobedio je Mahača, pa smo čekali da igra sa Sinerom. Pomislili smo – super priča, igraće protiv Janika, možda bude demoliran, ali bar je imao sjajan turnir. I onda… Siner se povlači. Igra još jedan meč, pa još jedan. Pa Novak Đoković. I pomislimo – vau, igraće jednom u životu protiv Noleta… I ne samo da igra, već ga i pobedi! Istina, Novak možda nije bio na 100 odsto, ali pobeda je pobeda. A onda finale protiv svog rođaka Artura Rinderkneša… To je već postalo bajka. Svi kažu – kao film, kao bajka. I stvarno se tako osećamo. Kao da sanjamo. Ali nije san. Ovo je stvarnost. Ovo je njegova titula - zaključio je Baleret svoje emotivno izlaganje.