Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković u razgovoru italijanski "Corriere della Sera" potpuno otvoreno govorio je o odnosu sa svojim najvećim rivalima - Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

Nole je priznao da je izuzetno poštovao Nadala, ali je prijateljstvo sa njim bilo nemoguće.

1/4 Vidi galeriju Novak Đoković i Rafael Nadal Foto: Luo Chen / Xinhua News / Profimedia, EPA-EFE/STR, EPA/Joe Castro

Nikada nismo bili prijatelji. Rafa je samo godinu dana stariji, obojica smo blizanci u horoskopu, išli smo dva puta zajedno na večeru ali sa njim je prijateljstvo nemoguće. Uvek sam ga mnogo poštovao i divio mu se. Između rivala nemoguće je biti prijatelj, ali nikada nismo bili neprijatelji. Zahvaljujući njemu i Federeru postao sam ovakav", rekao je Đoković.

Govorio je Novak i o neverovatnom rivalstvu sa Špancem.

"To će nas zauvek ujediniti. Nadal je deo mog života u poslednjih15 godina. Više sam viđao njega nego moju majku", kaže Novak i otkriva šta je najviše poštovao kod Španca.

"Mnogo je stvari koje me inspirišu u njegovoj karijeri. Najviše upornost, posvećenost, borbeni duh. Njegov mentalitet šampiona koji se nikada ne predaje i uvek, bez obzira koliko je teško, nalazi način da pobedi, način da napravi preokret. Taj njegov mentalitet je zaista veoma inspirativan".

Sličan odnos imao je i sa čuvenim Švajcarcem Rodžerom Federerom.

"Uvek sam osećao veliko poštovanje prema njemu, on je jedan od najvećih svih vremena. Imao je neverovatan uticaj, ali mi nikada nismo bili bliski", ističe Đoković.

Kurir sport