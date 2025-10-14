Slušaj vest

Damir je preminuo u maju 2025. godine, a sahranjen je 22. maja na groblju u Vrdniku.

Jelena nije došla na sahranu, što nije predstavljalo veliko iznenađenje, s obzirom na to da je dobro poznato kakav odnos su imali.

Jelena Dokić je više puta govorila o zlostavljanju koje je trpela od strane oca, a o tome je pisala i u svojoj autobiografiji.

Sada je prvi put javno govorila o razlogu zbog kojeg nije prisustvovala na sahrani.

"Moram da se pomirim sa tim, zapravo da prihvatim da me on nije voleo i da me nikada nije voleo. Iskreno verujem da to ne možete da uradite svom detetu ako ih stvarno volite. Nakon što sam napunila šest godina, počela sam da igram tenis, a zlostavljanje je počelo. Već sa devet ili deset godina sam bila brutalno pretučena, udarana i šutirana u glavu toliko jako da sam ostala bez svesti. Toliko ti je usađeno da nisi vredna ničega. Pokušala sam da se pomirim sa svojim ocem dva ili tri puta, ali to nije bilo moguće. Teško je kada nekome nije ni malo žao i nema ni malo kajanja. I zapravo je rekao da bi to ponovo uradio, samo sam ja napravila pauzu i bili smo udaljeni deset godina", rekla je Jelena gostujući na televiziji "ABC".

Rekla je potom zbog čega nije otišla na Damirovu sahranu.

"Nisam osećala da moram da idem. To je kraj. Završeno je. Ne praštam mu i ne moram da mu oprostim, ali ovo je velika stvar - ne mrzim ga. Morala sam da pronađem svoju vlastitu vrednost. Padaćeš, praviti greške, ponovićeš ih milion puta, ali sve dok se digneš milion i prvi put. Nisam žrtva, ne želim sažaljenje, ne želim da iko saoseća sa mnom. Uvek je bilo o tome da izađeš iz svega toga i možda će neko to videti i pomisliti „Znaš šta, ona je uspela, možda i ja mogu", poručila je Jelena Dokić.

