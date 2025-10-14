Slušaj vest

Beloruskinja koja je poznata i po odličnim odnosima sa Novakom Đokovićem, što je pogotovo moglo da se vidi tokom ove godine, u polufinalu turnira u ovom kineskom gradu je poražena od Džesike Pegule, koja je kasnije u finalu izgubila od Koko Gof.

Sabalenka ove sezone igra veoma dobro, osvojila je četiri turnira, zaradila preko 12 miliona dolara i prva je na listi. Međutim, nije bila zadovoljna igrom protiv Pegule.

Arina Sabalenka na bazenu Foto: Instagram/arynasabalenka

Meč je završen u tri seta (2:6, 6:4, 7:6), a u završnici trećeg seta je imala izliv besa.

Kada je Pegula uzela brejk pri rezultatu 5:5, Sabalenka je burno reagovala. Zamahnula je reketom i bacila ga prema svojoj stolici, a on se odbio od nje i pogodio skupljača loptica koji je stajao pored.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Beloruskinja je u narednom gemu uspela da vrati brejk, kasnije i da dođe do taj-brejka, ali je Amerikanka u njemu bila bolja.

