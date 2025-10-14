Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović i njegov partner u dublu Aleksandar Miler plasirali su se danas u četvrtfinale turnira u Stokholmu, pošto su pobedili indijsko-holandski par Rohana Bopanu i Talona Grikspora posle dva seta, 6:4, 7:6.

Kecmanović i Miler su pobedili posle 78 minuta.

U prvom setu Bopana i Grikspor su poveli 4:2, ali su njihovi protivnici uspeli da osvoje četiri gema uzastopno i povedu u meču.

Parovi su u drugom setu napravili po brejk i odigran je taj-brejk koji su Kecmanović i Miler dobili 7:4, posle treće meč lopte.

Oni će igrati protiv pobednika duela prvih nosilaca Italijana Simonea Bolelija i Andree Vavasorija i švedskog dubla Erika Grevelijusa i Adama Hejnonea.