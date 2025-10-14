Slušaj vest

Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Almatiju, pošto je izgubio od 34. igrača sveta Amerikanca Brendona Nakašime posle dva seta, 6:7, 2:6.

Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise i odigran je taj-brejk, koji je Nakašima dobio 7:5.

Nakašima je u trećem i sedmom gemu oduzeo servis Međedoviću i posle prve meč lopte plasirao se u drugo kolo.

Njegov protivnik biće Fabijan Marožan iz Mađarske.

Hamad Međedović Foto: Fabrizio Corradetti/IPA Sport/ip / Shutterstock Editorial / Profimedia

(Beta)

