ITALIJANI PLASIRALI ŠOKANTNU VEST! SINER PRESKAČE DVA VAŽNA TAKMIČENJA! Ovo je sjajna prilika za Novaka, poznato zbog čega se Italijan odlučio na takav potez!
Janik Siner doneo je odluku da ne igra na predstojećem Mastersu u Parizu, a preskočiće i Dejvis kup, kako bi se potpuno posvetio pripremama za završni turnir sezone u Torinu.
Kako navode italijanski mediji, mladi teniser želi da na domaćem terenu pokuša da dođe do titule, pa ne želi da rizikuje formu i zdravlje uoči najvažnijeg izazova.
Njegovo povlačenje otvara dodatnu priliku Novaku Đokoviću, koji sada ima lakši put ka još jednom trofeju u Parizu. Đoković je ranije propustio šansu u Šangaju, gde ga je u polufinalu iznenadio Francuz Valentin Vašero.
Siner je takođe učestvovao na turniru u Šangaju, ali je morao da preda meč Talonu Griksporu zbog grčeva, već u ranoj fazi takmičenja.
Pre Torina, Siner bi trebalo da nastupi na turniru u Beču, koji počinje za šest dana, a planirano je i da igra na egzibicionom turniru „Šest kraljeva“, gde će mu prvi rival biti Stefanos Cicipas.