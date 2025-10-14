Slušaj vest

Janik Siner doneo je odluku da ne igra na predstojećem Mastersu u Parizu, a preskočiće i Dejvis kup, kako bi se potpuno posvetio pripremama za završni turnir sezone u Torinu.

Kako navode italijanski mediji, mladi teniser želi da na domaćem terenu pokuša da dođe do titule, pa ne želi da rizikuje formu i zdravlje uoči najvažnijeg izazova.

Njegovo povlačenje otvara dodatnu priliku Novaku Đokoviću, koji sada ima lakši put ka još jednom trofeju u Parizu. Đoković je ranije propustio šansu u Šangaju, gde ga je u polufinalu iznenadio Francuz Valentin Vašero.

Siner je takođe učestvovao na turniru u Šangaju, ali je morao da preda meč Talonu Griksporu zbog grčeva, već u ranoj fazi takmičenja.

Pre Torina, Siner bi trebalo da nastupi na turniru u Beču, koji počinje za šest dana, a planirano je i da igra na egzibicionom turniru „Šest kraljeva“, gde će mu prvi rival biti Stefanos Cicipas.