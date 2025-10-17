Slušaj vest

Novak Đoković sa svojih 24 grend slem titule i dalje suvereno drži prvo mesto u teniskoj istoriji, a još uvek juri i 25. trofej, koji bi mu obezbedio apsolutni rekord u ovom sportu.

Iako se nekada činilo da niko ne može prići "velikoj trojci" – Đokoviću, Federeru i Nadalu, uspon Karlosa Alkaraza i Janika Sinera u poslednje dve sezone pokrenuo je nova pitanja. Umesto rasprave o tome ko je najveći svih vremena, sve češće se govori o tome da li mladi Španac i Italijan mogu da dostignu visine prethodne generacije.

Nik Kirjos na Indijan Velsu Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Australijanac Nik Kirjos, poznat po direktnim i često provokativnim izjavama, dao je svoj sud u emisiji "Unscripted". Bez zadrške je poručio da veruje kako će Alkaraz jednog dana prestići Đokovića i preuzeti njegovu dominaciju.

 "On je neverovatan udarač, kao da je njegov udaracsa druge planete, on je jedan od najboljih udarača ikada. Više nema slabosti. On i Alkaraz nemaju nikakve slabosti. Da bi ih pobedili nivo tenisa mora da bude nadljudski", rekao je Novakov veliki prijatelj.

Ju-Es open, Janik Siner
profimedia0895735246.jpg
Novak Đoković i Valentin Vašero na mastersu u Šangaju 2025.
profimedia-1044347375.jpg

Nik Kirjos izvlači ajkulu iz mora Izvor: instagram/k1ngkyrg1os