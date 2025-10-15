Slušaj vest

Srpska teniserka Olga Danilović i njena partnerka u dublu Žaklin Kristijan iz Rumunije nisu danas uspele da se plasiraju u polufinale turnira u Osaki, pošto su izgubile od ukrajinsko-japanskog para Nadije Kičenok i Makoto Ninomije posle tri seta, 5:7, 7:5, 6:10.

One su dobro počele prvi set, povele su 2:0, ali su njihove protivnice uspele da naprave tri brejka i posle toga da povedu u meču.

1/5 Vidi galeriju Olga na turniru u Osaki Foto: PAUL MILLER / AFP / Profimedia, MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia

Danilović i Kristijan su u drugom setu povele 4:1, a Kičenok i Ninomija su vratile brejk i izjednačile na 4:4. Parovi su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do 12. kada je srpsko-rumunski dubl napravio brejk i izborio treći set.

Kičenok i Ninomija su dobile treći set 10:6 i plasirale se u polufinale u kome će igrati protiv pobednica duela američko-francuskog dubla Tejlor Taunzend i Kristine Mladenović i američko-rumunskog dubla Ešlin Kruger i Gabrijele Ruse.