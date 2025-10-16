Slušaj vest

Prvom igraču sveta iz Španije protivnik će biti Tejlor Fric, sedmi put uzastopce bolji teniser u mečevima protiv Zvereva:

“Drago mi je da sam prošao dalje - uz duže periode kvalitetke rutinske igre, iako sam se malo stegao pred kraj. Doček u Rijadu je bio izuzetan. Protiv Alkaraza ću morati da budem spreman na raznovrsne udarce koje je on u stanju da odigra. Brz je, često ide na mrežu, stalno radi nešto drugačije i tera vas da nagađate”, kaže Amerikanac pred njihov (nezvanično) šesti meč (4:1 za Karlosa).

Braneći šampion Janik Siner je potvrdio svoju dominaciju nad Cicipasom konfornom pobedom u 2 seta, uz samo 5 izgubljenih gemova.

“Srećan sam što sam ponovo ovde, u ovom sjajnom ambijentu – što nas čini veoma privilegovanim i u čemu uživamo. Ovaj turnir se razlikuje od ostalih, i iako je bilo izazovo kontrolisati lopticu zbog visokog odskoka – mislim da sam odigrao veoma dobar meč protiv tako neugodnog igrača kao što je Stefanos. Siguran sam da ćemo Novak i ja u narednom meču prikazati tenis u kome ćemo i nas dvojica I publika uživati, i radujem se tom nastupu”, najavljuje njihovo drugi uzastopni meč na ovom egzibicionom Slemu ovogodišnji osvajač Vimbldona i Ju Es Opena.

Novak Đoković je dočekan od strane glavnog organizatora Turkija Al Alšika I publike na način koji dolikuje najvećem teniseru svih vremena.

“Osećaj biti ovde je izuzetan, I veoma sam zahvalan što sam ponovo dobio poziv da učestvujem na ovom turniru. Prošlogodišnji turnir je za mene bio poseban, videli smo nekoliko sjajnih mečeva – a ja sam imao priliku da još jednom odigram sa mojim najvećim rivalom Rafaelom Nadalom u meču za treće mesto. Atmosfera je bila sjajna, ljudi ovde vole I prate tenis, i osećam da je interesovanje za ovaj turnir još veće. Nadam se da će se svi ciljevi ovog događaja obistiniti. Igramo jedinstveni format turnira, nemam nikakav poseban komentar na to – i nadam se da ćemo posetiocima pružiti najviši nivo tenisa”, ističe Đoković po dolasku u Rijad, pred priliku da se Sineru revanšira za prošlogodišnji poraz i prekine crni niz od 6 uzastopnih na zvaničnim takmičenjima.

Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković stigli u Rijad Foto: Riyadh Season

Mečevi u Rijadu i večeras počinju od 18:30 po našem vremenu.

