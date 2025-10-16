Slušaj vest

Srpski teniser Miomir Kecmanović nije danas uspeo da se plasira u četvrtfinale turnira u Stokholmu, pošto je izgubio od 63. igrača sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija posle tri seta, 4:6, 6:4, 3:6.

Kecmanović, 49. teniser sveta, izgubio je posle dva sata i 25 minuta.

1/8 Vidi galeriju Miomir Kecmanović protiv Holgera Runea Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Ečeveri je u prvom setu poveo 3:1, a Kecmanović je uspeo da vrati brejk i izjednači na 3:3. Teniseri su posle toga osvajali gemove na svoje servise sve do poslednjeg 10. kada je Argentinac napravio brejk i poveo u meču.

Kecmanović je posle šeste brejk lopte oduzeo servis protivniku u trećem gemu drugog seta, prednost brejka je sačuvao i izborio treći set.

Ečeveri je napravio brejk u drugom gemu trećeg seta, prednost je zadržao i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

On će igrati protiv boljeg iz duela prvog nosioca Holgera Runea iz Danske i Martona Fučoviča iz Mađarske.