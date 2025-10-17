Slušaj vest

Janik Siner počistio je Novaka Đokovića sa 2:0 u setovima (6:4, 6:2) na slemu šest kraljeva u Rijadu, te je zakazao okršaj sa Karlosom Alkarazom u finalu.

Siner i Alkaraz boriće se za 6.000.000 dolara, a Italijan je istakao kako mu novac definitivno jeste bio motiv za dolazak u Saudijsku Arabiju.

- Sve nas pokreće strast prema tenisu, ali lagao bih kada bih rekao da novac ovde nije motiv. Svi znamo koliko je para u igri na ovom turniru. Ali, nismo mi ovde samo zbog zarade. Želimo i da popularišemo tenis u ovom delu sveta - istakao je Siner, pa je uporedio Đokovića i Alkaraza:

- Njih dvojica su igrači potpuno različitog stila. U svakom meču protiv obojice morate da budete na maksimalnom nivou, ako želite da pobedite. A to je veoma teško - objasnio je za „Ubitenis“.

Govorio je i o meču protiv Đokovića.

- Nijedan meč sa Đokovićem nije lak. To je jedan od najvećih izazova u ovom sportu. Broj rekorda koji je oborio u karijeri je neverovatan. Niko u ovom sportu nikada nije tako nešto postigao. Uvek se osećam privilegovano i počastvovano kada igram protiv njega.

Zatim je objasnio zbog čega se povukao sa turnira u Šangaju.

- Imao sam probleme sa grčevima u Šangaju. Kada je vlaga velika, to se dešava. Ne samo meni, mnogi su imali slične muke.

Za kraj, istakao je i kako još nije doneo odluku o nastupu za reprezentaciju Italije na Dejvis kupu.

- Još nismo doneli odluku. Isto verovatno važi i za masters 1.000 u Parizu za desetak dana - zaključio je Siner.

