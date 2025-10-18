Slušaj vest

Ona je u polufinalu pobedila svoju sunarodnicu, 19. igračicu sveta Dijanu Šnajder posle dva seta, 6:3, 6:4.

Meč je trajao sat i 33 minuta.

Aleksandrova je četiri puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Šnajder osvojila dva brejka.

Aleksandrova će u finalu igrati protiv devete teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine, koja je danas u polufinalu pobedila osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč između Ribakine i Paolini trajao je sat i 30 minuta.

Ribakina je tri puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok Paolini nije osvojila nijedan brejk.

Kazahstanska teniserka zabeležila je 10 asova, dok Paolini nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.

Ne propustiteTenisNOVAKOV VELIKI PRIJATELJ SVE IZNENADIO PROGNOZAMA! Ovo niko nije očekivao! Tvrdi da će Alkaraz srušiti Đokovića i preuzeti njegovu dominaciju
profimedia-1034456311.jpg
TenisOLGA ZAUSTAVLJENA U ČETVRTFINALU OSAKE! Srpkinja osvojila prvi set, pa se poptuno raspala! Talentovana 18-godišnjakinja slavila posle preokreta!
profimedia-0991406389.jpg
TenisHAOS NA KRAJU MEČA! KECMANOVIĆ ODBIO DA SE RUKUJE SA RIVALIMA! Izbila žestoka rasprava na mreži, otkriveno zbog čega je Srbin pobesneo na protivnike! FOTO
profimedia-1016262650.jpg
TenisJANIK SINER SUROVO ISKREN: "Lagao bih kada bih rekao da novac ovde nije motiv"
Janik Siner na turniru u Pekingu

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport