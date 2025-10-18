Deseta teniserka sveta Ruskinja Ekaterina Aleksandrova plasirala se u finale turnira u Ningbou.
RUSKINJA BOLJA OD RUSKINJE! Aleksandrova zakazala finale protiv Ribakine
Ona je u polufinalu pobedila svoju sunarodnicu, 19. igračicu sveta Dijanu Šnajder posle dva seta, 6:3, 6:4.
Meč je trajao sat i 33 minuta.
Aleksandrova je četiri puta uzela servis svojoj sunarodnici, dok je Šnajder osvojila dva brejka.
Aleksandrova će u finalu igrati protiv devete teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine, koja je danas u polufinalu pobedila osmu igračicu sveta Italijanku Džasmin Paolini posle dva seta, 6:3, 6:2.
Meč između Ribakine i Paolini trajao je sat i 30 minuta.
Ribakina je tri puta uzela servis italijanskoj teniserki, dok Paolini nije osvojila nijedan brejk.
Kazahstanska teniserka zabeležila je 10 asova, dok Paolini nije osvojila nijedan poen direktno iz servisa.
