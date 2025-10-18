Danski teniser Holger Rune doživeo je tešku povredu.
STRAHOTA U STOKHOLMU! Holger Rune pokidao Ahilovu tetivu! Jezive scene obilaze planetu
Holger Rune se povredio se u polufinalu teniskog turnira u Stokholmu i verovatno pokidao Ahilovu tetivu.
Poveo je Danac sa 6:4 u prvom, a u pri rezultatu 2:2 u drugom setu nezgodno je doskočio i dogodila je povreda.
"Osetio sam kako mi je pukla Ahilova tetiva", komentario se Rune dok se previjao od bolova na terenu.
Danski teniser je potom iznet sa terena u suzama, a Amber je prošao u finale Stokholma gde će igrati sa boljim iz duela Šapovalov – Rud.
Holger Rune pokidao Ahilovu tetivu Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia
