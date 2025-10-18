Slušaj vest

Holger Rune se povredio se u polufinalu teniskog turnira u Stokholmu i verovatno pokidao Ahilovu tetivu.

Poveo je Danac sa 6:4 u prvom, a u pri rezultatu 2:2 u drugom setu nezgodno je doskočio i dogodila je povreda.

Pogledajte:

"Osetio sam kako mi je pukla Ahilova tetiva", komentario se Rune dok se previjao od bolova na terenu.

Danski teniser je potom iznet sa terena u suzama, a Amber je prošao u finale Stokholma gde će igrati sa boljim iz duela Šapovalov – Rud.

Holger Rune pokidao Ahilovu tetivu Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

Ne propustiteTenisRUNE U CENTRU SKANDALA! Brutalno vređao svoju majku i bivšeg Đokovićevog trenera! Okrenuo se ka njima, pa ispalio rafal psovki - ovo je užasno! VIDEO
Screenshot 2025-10-10 092401.jpg
TenisJOŠ JEDNA MEGA SENZACIJA U ŠANGAJU! Anonimus eliminisao Runea i zakazao okršaj sa Novakom, ali Đoković prvo treba da pobedi Bergsa!
profimedia-1044338113.jpg
TenisDRAMA I NA KRAJU POBEDA FAVORITA! Maraton za četvrtfinale trajao dva i po sata
Rune slavi pobedu
TenisNIJE MOGAO DA DOĐE DO VAZDUHA, PROŠAO KROZ ISTI PAKAO KAO ĐOKOVIĆ, PA ZAGRMEO: Rune nikad nije bio besan ovoliko: "Želite li da igrač umre na terenu?"
djokovic-rune.jpg

Kodi posle trijumfa nad Realom Izvor: Kurir