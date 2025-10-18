Međedović će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednika duela između 81. tenisera sveta Britanca Džejkoba Fernlija i 88. igrača sveta Čeha Dalibora Svrčine.
ATP
SRPSKI TENISER NA KORAK OD GLAVNOG TURNIRA: Međedović u finalu kvalifikacija za turnir u Beču
Slušaj vest
Srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u finale kvalifikacija za turnir u Beču, pošto je u polufinalu kvalifikacija pobedio 244. igrača sveta Austrijanca Džoela Šverclera posle dva seta, 6:2, 6:4.
Meč je trajao sat i 10 minuta.
Hamad Međedović protiv Stefanosa Cicipasa Foto: DPPI, DPPI Media / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Međedović, 64. igrač sveta, uzeo je tri puta servis austrijskom teniseru, dok Švercler nije osvojio nijedan brejk.
Srpski teniser zabeležio je osam asova, dok je Švercler osvojio dva poena direktno iz servisa.
Međedović će u finalu kvalifikacija igrati protiv pobednika duela između 81. tenisera sveta Britanca Džejkoba Fernlija i 88. igrača sveta Čeha Dalibora Svrčine.
Reaguj
Komentariši