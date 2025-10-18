Slušaj vest

Nekadašnja teniska šampionka, a danas prava zvezda društvenih mreža, pojavila se na Victoria’s Secret reviji u Njujorku i oduševila sve svojim izgledom i samopouzdanjem.

1/11 Vidi galeriju Ana Ivanović na reviji Victoria's Secret Foto: printscreen/instagram/anaivanovic, Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Na jednoj od fotografija, Ana pozira sa anđeoskim krilima, simbolično, jer izgleda da je posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera konačno raširila svoja krila!

Njeni pratioci su preplavili društvene mreže komentarima o tome kako “nikad nije izgledala lepše” i da "zrači nekom novom energijom". I zaista, nakon godina posvećenih porodici i ulozi brižne majke i supruge, sada uživa u životu punim plućima i na neki drugi način.

1/8 Vidi galeriju Ana Ivanović blista posle raskida sa Bastijanom Švajnštajgerom Foto: Instagram / Ana Ivanović

Putuje, smeje se, pozira u najlepšim svetskim metropolama i sve češće uživa u izlascima i druženju s prijateljima. Od teniserke, preko "domaćice" - do prave influenserke!