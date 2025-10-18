OD TENISERKE, PREKO DOMAĆICE DO INFLUENSERKE! Kako su brak i razvod potpuno promenili Anu Ivanović...
Nekadašnja teniska šampionka, a danas prava zvezda društvenih mreža, pojavila se na Victoria’s Secret reviji u Njujorku i oduševila sve svojim izgledom i samopouzdanjem.
Na jednoj od fotografija, Ana pozira sa anđeoskim krilima, simbolično, jer izgleda da je posle razvoda od Bastijana Švajnštajgera konačno raširila svoja krila!
Njeni pratioci su preplavili društvene mreže komentarima o tome kako “nikad nije izgledala lepše” i da "zrači nekom novom energijom". I zaista, nakon godina posvećenih porodici i ulozi brižne majke i supruge, sada uživa u životu punim plućima i na neki drugi način.
Putuje, smeje se, pozira u najlepšim svetskim metropolama i sve češće uživa u izlascima i druženju s prijateljima. Od teniserke, preko "domaćice" - do prave influenserke!