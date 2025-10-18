Slušaj vest

Italijan Janik Siner pobedio je Karlosa Alkarasa u finalu turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu.

Neočekivano, meč je završen za samo sat i 12 minuta rezultatom 2:0 (6:2, 6:4).

Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

Trenutno najveće rivalstvo svetskog tenisa nije opravdalo to zvanje, pošto je italijanski teniser igrao na mnogo višem nivou.

Time je odbranio titulu vladara "šestorice kraljeva" osvojenu prošle godine.

