SLEM ŠEST KRALJEVA: Siner razbio Alkaraza u finalu u Rijadu!
Italijan Janik Siner pobedio je Karlosa Alkarasa u finalu turnira "Slem šest kraljeva" u Rijadu.
Neočekivano, meč je završen za samo sat i 12 minuta rezultatom 2:0 (6:2, 6:4).
Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia
Trenutno najveće rivalstvo svetskog tenisa nije opravdalo to zvanje, pošto je italijanski teniser igrao na mnogo višem nivou.
Time je odbranio titulu vladara "šestorice kraljeva" osvojenu prošle godine.
